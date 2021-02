Udinese, esami strumentali per Samir: atteso il responso sul fastidio accusato prima del Parma

Dopo il match di Parma, l'Udinese si è allenata stamane. In campo al Bruseschi i calciatori impiegati a gara in corso o non scesi in campo, per loro esercitazioni tecniche. Per i titolari della partita di ieri, invece, seduta di scarico e recovery.

Per Samir, che si è fermato ieri prima del match col Parma, ci saranno in queste ore esami strumentali. Stasera o domattina si capirà l'entità del fastidio che ha accusato il difensore.