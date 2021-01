Udinese, Gotti amaro: "C'erano le condizioni per fare meglio. Ci siamo fatti tre gol da soli"

"Stasera c'erano le condizioni per fare molto meglio, per questo non sono contento" commenta amaro Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ai microfoni di Sky. "La Juventus è stata aggressiva ma noi potevamo sfruttare meglio tante situazioni. Se ti fai da solo tre gol con la Juventus non puoi pensare di fare risultato".