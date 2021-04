Udinese, Gotti dopo il k.o. con il Torino: "Fa male, ma dobbiamo rimboccarci le maniche"

vedi letture

A margine del k.o. in casa contro il Torino, Luca Gotti ha analizzato così la prestazione della sua squadra ai microfoni di Udinese TV: "Una sconfitta che fa particolarmente male e dispiace. Sicuramente è una sconfitta molto diversa dalle due precedenti e secondo me abbiamo preparato bene la partita, gestendo bene il campo per larghi tratti fino all'episodio del rigore. In realtà poi anche dopo lo svantaggio la squadra ha prodotto quello che voleva ma abbiamo il grande torto di non aver segnato, abbiamo gestito male alcuni palloni sia in fase difensiva che offensiva e abbiamo pagato questi errori. Eravamo tutti consapevoli dell'importanza della sfida per il nostro campionato e per le partite che rimangono da giocare, non l'abbiamo presa sotto gamba e per questo dispiace particolarmente, dobbiamo rimboccarci le maniche e recuperare il prima possibile. Pereyra? Gioca bene sia da centrocampista che da attaccante e per me è un grande vantaggio poter gestire la sua posizione in campo mettendolo dove penso possa aiutare di più la squadra. Il paradosso è che nel finale con 5 attaccanti in campo abbiamo creato meno che nella prima ora di gioco, non abbiamo avuto la forza e la bravura di fare gol".