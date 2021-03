Udinese, Gotti: "Nello spogliatoio professionisti esemplari. De Paul ha grande maturità"

Il tecnico dell'Udinese Luca Gotti è intervenuto a Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Genoa: "Nei tre minuti di recupero abbiamo concesso tre occasioni, prima di quei minuti avremmo pensato di aver lasciato in campo due punti. Pensavamo di trovare la situazione per vincere la partita, le occasioni ci sono state. Secondo me concedendo poco ci saremmo messi nella situazione di portare a casa qualcosa di importante, invece nel recupero è venuta fuori questa occasione di Behrami che ci ha spaventati".

De Paul ha trovato motivazioni da leader?

"Non c'è grande bisogno di motivarlo. Non è semplice essere accostato sempre a grandi palcoscenici e ripartire più forti di prima, lui sta acquisendo maturità sempre di più e lo sta dimostrando anche in campo nel migliore dei modi".

Pereyra e Nuytinck?

"Pereyra alla soglia dei 30 anni ha cambiato le sue caratteristiche fisiche che lo avevano portato anche alla Juventus. Gli riconosco grande sensibilità e capacità di leggere la partita, riesce a interpretare bene ad altissimo livello le partite. Ha capacità non comuni che io cerco di sfruttare al meglio in base alle esigenze. Nuytinck è un professionista esemplare, tutti questi nomi che abbiamo fatto sono presenze di grande positività all'interno del gruppo. Guardo questi ragazzi nello spogliatoio e vedo degli esempi di quello che è giusto fare".

Siete la quarta squadra nel girone di ritorno per punti realizzati, si può fare un pensiero stupendo per qualche posizione europea?

"Credo che l'ottica della posizione europea sia difficilissima, il solco che c'è tra noi e l'ultimo posto utile è davvero molto grande. Un allenatore non può ragionare sui punti che mancano, dobbiamo raggiungere il primo obiettivo che ci siamo prefissati, i voli pindarici non aiutano a fare punti. L'ottica di tirare fuori il meglio di noi stessi in ogni partita è sintomo di mentalità vincente. Mi piacerebbe che riuscissimo a sfatare quest'ottica da Prima Repubblica secondo cui una squadra che è libera mentalmente gioca meglio".

Vorrebbe la conferma dei gioielli che ha in squadra l'anno prossimo?

"Sappiamo che mancano tante partite, c'è tempo fino alla fine di migliorare. Sugli scenari del mercato dipende da quello che deciderà di fare il club, ci sono troppi condizionali al momento e non posso dare una risposta sensata".