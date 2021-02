Udinese, Gotti: "Non era facile recuperare. Okaka? Grande spinta dal punto di vista mentale"

Al termine della sfida pareggiata contro il Parma, il tecnico bianconero Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "I punti sono tutti importanti. Quello di oggi assume maggior valore perché arriva dopo un primo tempo che ricalcava quello della scorsa settimana contro la Roma con uno svantaggio immediato che ha messo in discesa la partita del Parma. Dopo l'intervallo riuscire a rimettere in piedi questa partita e portare a casa un punto non era facile né scontato e il grande valore di questo pareggio arriva proprio da qui, dalla solidità e dalla voglia dei ragazzi nel volersi prendere questo pareggio. Nel calcio può succedere che ci siano situazioni in cui uno è più bravo e riesce a prevalere, il problema è evitare che l'avversario arrivi ad avere certe occasioni. Abbiamo fatto qualche cambiamento nel secondo tempo e ci siamo sistemati in maniera diversa per essere più pericolosi e dare maggiore concretezza alla fase offensiva. Okaka ha avuto un atteggiamento che è stato di grande spinta dal punto di vista mentale, Molina sta facendo sempre meglio e Ouwejan ha avuto un ritardo di due mesi a causa della malattia ma tutti ci auguriamo che ci metta del suo e che prosegua la sua crescita. Samir? Non sappiamo nulla. Durante il riscaldamento ha accusato un fastidio in una zona muscolare molto delicata, spero che ci siamo fermati in tempo e che non ci siano guai nel prossimo futuro".