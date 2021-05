Udinese, Gotti: "Nuytinck sta facendo di tutto per rientrare per l'ultima di campionato"

vedi letture

Intervenuto ai canali ufficiali dell'Udinese per presentare la sfida di domani con la Sampdoria, l’allenatore Luca Gotti ha parlato così: “Se c’è la possibilità di recuperare qualche effettivo per Sampdoria e Inter? Contro il Bologna abbiamo perso Arslan e De Maio che non hanno avuto grossi problemi, ma sufficienti a non consentirgli di rientrare entro il 23 maggio. Si aggiungono alla lunga lista di giocatori che hanno terminato anzitempo questo campionato. Per Nuytinck la prognosi è leggermente inferiore, che va comunque oltre il 23 maggio anche se Bram dice che sta provando il tutto per tutto per anticipare il suo rientro in campo ed essere a disposizione almeno per l’ultima partita".

Qui la conferenza completa.