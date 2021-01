Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Lasagna titolare. Conte conferma l'undici anti-Juventus

Da un lato l'Udinese, in un momento tutt'altro che positivo, con un Luca Gotti in bilico e il bisogno di ricominciare a fare punti per allontanarsi dalla zona rossa che al momento dista tre punti. Dall'altro l'Inter, reduce dal meritato successo contro la Juventus, seconda in classifica e con ambizioni scudetto rinvigorite negli ultimi tempi. Note le formazioni ufficiali della sfida.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Walace, Molina, Nuytinck, Micin, Nestorovski, Mandragora, De Maio. Allenatore: Luca Gotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L. Martinez. A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, Darmian, Pinamonti. Allenatore: Antonio Conte