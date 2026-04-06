Udinese, Kristensen: "Il Como è squadra forte, servirà concentrazione per 90 minuti"

Thomas Kristensen, difensore dell'Udinese, ai microfoni di DAZN ha parlato per inquadrare la sfida contro il Como, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. Queste le sue parole: “Ci aspetta una partita dura, sappiamo che il Como è una squadra forte e dobbiamo restare concentrati per tutti e novanta i minuti della gara. Obiettivo 50 punti? Ci crediamo tantissimo. E' l'obiettivo fin da inizio stagione, vogliamo crederci e arrivare a quota 50”.