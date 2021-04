Udinese, Marino difende Gotti: "Mi pare assurdo discuterlo in questa situazione"

vedi letture

Il dt bianconero Pierpaolo Marino è intervenuto alla tv ufficiale della società bianconera difendendo la posizione di mister Luca Gotti: "La società, se ripensiamo a quando lo abbiamo inventato allenatore della prima squadra, avevamo preso 11 gol in due partite. Lui è arrivato dopo che tutto era stato raso al suolo, il Day After. Lui ha vinto subito a Genova. Non possiamo che essere soddisfatti, sia in termini di media punti che del lavoro quotidiano che osserviamo quotidianamente. A Gotti si è chiesto di crescere in poco tempo e lui è cresciuto. Mi pare assurdo discutere di Gotti in questa situazione. Pensiamo a chiudere il campionato al decimo posto, che sarebbe un obiettivo incredibile rispetto ai presupposti iniziali. Gotti sta rispondendo a tutte quelle che sono le aspettative su di lui".