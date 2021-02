Udinese, Molina: "De Paul non mi sorprende. In Argentina si parla sempre di lui"

Avrebbe mai pensato di trovare nell’Udinese un De Paul così bravo? Il difensore dell'Udinese, Nahuel Molina, risponde anche a questa domanda nell'intervista al Gazzettino: "La risposta è affermativa. Me l’aspettavo, anche se non lo conoscevo, perché mi erano giunti segnali sulla crescita di Rodrigo. In Argentina di lui hanno sempre parlato. Per cui le sue giocate non mi sorprendono, De Paul è davvero un grande giocatore; ma lo è anche come persona, sotto il profilo umano. Quando sono giunto per la prima volta a Udine mi ha accolto come se fossimo fraterni amici, e mi sono sentito subito a mio agio. Rodrigo è uno che si fa in quattro per tutti noi, è davvero una bella figura, oltre che un grande calciatore. Ma ci tengo pure a evidenziare che l’Udinese è composta da altri elementi di valore assoluto: è un bel gruppo, ecco perché vogliamo e dobbiamo fare meglio".