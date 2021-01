Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: esordio dal 1' per Rrahmani, torna Petagna

vedi letture

Il Napoli di Gennaro Gattuso scende in campo alla Dacia Arena per sfidare l'Udinese: l'obiettivo è quello di tornare al successo per poter cancellare il ko contro lo Spezia. I padroni di casa schierano il 3-5-1-1 con De Paul libero di muoversi tra le linee, a supporto di Pereyra e Lasagna. In mezzo al campo spazio ad Arslan e Mandragora, con Stryger Larsen e Molina sulle corsie esterne. Becao, Bonifazi e Samir andranno a protezione di Musso.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Luca Gotti

Il Napoli si schiera col 4-2-3-1. Nessun cambio rispetto a quanto preventivato alla vigilia, in mediana spazio a Fabian Ruiz e Bakayoko, con Lozano, Zielinski e Insigne a supporto di Petagna. Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj sulla linea di difesa. Per Rrahmani esordio da titolare.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gennaro Gattuso