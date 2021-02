Udinese, Okaka dopo il pareggio col Parma: "Abbiamo dimostrato attaccamento al club"

"Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una squadra forte, il Parma, che si giocava il tutto per tutto. Alla fine del primo tempo, per la prima volta ho visto tutti i miei compagni desiderosi di riprendere il risultato e pareggiare 2-2". Ha parlato così l'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka, ospite di Udinese Tonight: "Stiamo cercando la strada giusta per alzare il livello del nostro campionato e raggiungere il prima possibile l’obiettivo. Questa è stata la dimostrazione che la squadra ha desiderio, attaccamento per la maglia, al club, alla responsabilità di quello che fa. Ti puoi fidare dei tuoi compagni e ieri si è vesto, alla fine abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Complimenti a tutti perché abbiamo trasformato le parole in fatti.Siamo in Serie A e ci sono partite che puoi cominciare bene e altre meno bene. Quello che conta però è i risultato finale. Bisogna analizzare anche da dove arriva una squadra. Noi un mese e mezzo fa parlavamo del fatto che non andava bene niente, che non c’era grinta, desiderio e attaccamento, ma le valutazioni vanno fatte alla fine. Se io vado a Parma, perdo 2 a 0 e alla fine riesco a casa un 2-2 e vedo i miei compagni con questo attaccamento e la voglia di recuperare la partita non posso che fare i complimenti a tutti".