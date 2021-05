Udinese, Okaka: "Puntiamo alla parte sinistra. Juve? Assurdo discutere Ronaldo"

vedi letture

Intervista a Il Gazzettino, l'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka è di fatto l'unico disponibile per i friulani per l'attacco. E ne è ben conscio, anche se spiega che "mi sto riprendendo dai problemi fisici che mi hanno stoppato mentre ero al meglio. Il peggio è alle spalle, ho pensato, invece no". L'obiettivo ora per l'Udinese è "la parte sinistra della classifica, vogliamo chiudere nel modo migliore per i tifosi e per il club". Il primo ostacolo è la Juventus, dove "mettere in discussione Ronaldo è assurdo". E sul futuro dice che "va affrontato con calma con la società, ora c'è il campionato: del resto riparleremo quando calerà il sipario".