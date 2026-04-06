Live TMW
Udinese, Okoye: "Abbiamo lavorato tanto in settimana per ottenere punti"
TUTTO mercato WEB
14.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Maduka Okoye, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Como nel trentunesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
14.43 - Inizia la conferenza stampa.
Il Como faceva paura, ma la rete è rimasta inviolata:
"Sono contento per il clean sheet e per il punto, abbiamo lavorato tanto in settimana e siamo riusciti a ottenere un risultato positivo".
Nel finale hai spesso dovuto lanciar lungo:
"Una cosa dovuta alla gara, abbiamo cercato di prendere meno rischi e quindi anzichè cercare palla dal basso ho lanciato di più lungo".
14:45 - Finisce la conferenza stampa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile