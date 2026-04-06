Live TMW Udinese, Okoye: "Abbiamo lavorato tanto in settimana per ottenere punti"

14.35 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Maduka Okoye, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Como nel trentunesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.43 - Inizia la conferenza stampa.

Il Como faceva paura, ma la rete è rimasta inviolata:

"Sono contento per il clean sheet e per il punto, abbiamo lavorato tanto in settimana e siamo riusciti a ottenere un risultato positivo".



Nel finale hai spesso dovuto lanciar lungo:

"Una cosa dovuta alla gara, abbiamo cercato di prendere meno rischi e quindi anzichè cercare palla dal basso ho lanciato di più lungo".

14:45 - Finisce la conferenza stampa.