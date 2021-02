Udinese, Ouwejan: "Soddisfatto di questo punto conquistato, spero di trovare più spazio"

vedi letture

Al termine del pareggio maturato contro il Parma, l'esterno bianconero Thomas Ouwejan ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Siamo molto felici di questo punto. Era una partita difficile e nel secondo tempo siamo andati molto meglio rispetto al primo, quindi alla fine siamo soddisfatti del punto conquistato nei secondi 45 minuti. Sulle punizioni e sui calci d'angolo mi alleno molto quindi mi fa molto piacere aver fornito l'assist per il mio compagno oggi. Spero di poter giocare un po' di più, io lavoro sempre molto per potercela fare ma non è facile, in Italia sono tutti molto forti ma io faccio sempre del mio meglio".