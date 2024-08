Ufficiale Ouwejan riparte dall'Olanda. L'ex Udinese firma fino al 2027 col NEC Nijmegen

vedi letture

Thomas Ouwejan ha lasciato pochi mesi fa lo Schalke 04 dopo tre stagioni e adesso ha finalmente trovato una nuova squadra. Il terzino olandese, classe 1996, è un nuovo giocatore del NEC Nijmegen, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

.

L'ex giocatore dell'Udinese era arrivato a Gelsenkirchen nel 2021 dall'AZ Alkmaar, prima in prestito e poi riscattato per 2 milioni. Con la squadra tedesca ha disputato 77 partite, con 5 reti e 16 assist all'attivo, mentre in Serie A era sceso in campo in 15 occasioni.