Udinese, Pedro Pereira vicino alla fumata bianca: in definizione l'accordo col Benfica

vedi letture

Il futuro di Pedro Pereira, salvo sorprese, sarà ancora in Serie A. Dopo le esperienze con Sampdoria, Genoa e Crotone lo scorso anno, è infatti in via di definizione il suo passaggio all'Udinese. Il club friulano infatti è vicino all'accordo definitivo col Benfica per il terzino classe '98, con la fumata bianca definitiva che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Operazione in prestito con diritto di riscatto, secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it.