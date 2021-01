Udinese, Pereyra: "Non capisco perché non ci fischiano mai rigori. Potevamo vincere"

Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese, ha parlato a Udinese TV al termine della partita contro l'Atalanta, pareggiata 1-1 con i bianconeri che hanno contestato la decisione dell'arbitro e del VAR di non assegnare un rigore in favore proprio del Tucu: "Volevamo fare punti e ci siamo riusciti, avevamo preparato bene la partita. Ora dobbiamo continuare su questa strada, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dovremo metterli in campo anche contro l'Inter".

Il gol lampo?

"Sono contento perché volevamo partire forte. Se vai in svantaggio poi è più difficile recuperare. Mi sono trovato la palla tra i piedi e ho provato ad andare subito in porta".

Il rigore?

"Gollini mi ha toccato e sono andato in terra. Non so perché non ci fischiano mai rigori a favore, oggi avremmo potuto anche vincere".