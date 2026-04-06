Udinese, Runjaic: "Il Como è veramente in forma, servirà una prestazione totale"
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Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN per inquadrare la sfida contro il Como, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo dovrà essere quello di restare concentrati e attenti per tutta la partita, dovremo riuscire a mettere in campo energia, ritmo e coraggio per riuscire a mettere in difficoltà un Como che è veramente in forma”.
Zaniolo unica punta?
“E' un giocatore molto versatile, può giocare in più ruoli e oggi viene affiancato da Ekkelenkamp e Atta, penso sia lo schieramento più forte che possiamo schierare oggi”.
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