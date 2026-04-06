Udinese, Runjaic: "Il Como è veramente in forma, servirà una prestazione totale"

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN per inquadrare la sfida contro il Como, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. Queste le sue parole: “Il nostro obiettivo dovrà essere quello di restare concentrati e attenti per tutta la partita, dovremo riuscire a mettere in campo energia, ritmo e coraggio per riuscire a mettere in difficoltà un Como che è veramente in forma”.

Zaniolo unica punta?

“E' un giocatore molto versatile, può giocare in più ruoli e oggi viene affiancato da Ekkelenkamp e Atta, penso sia lo schieramento più forte che possiamo schierare oggi”.