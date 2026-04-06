Live TMW Udinese, Runjaic: "Piano riuscito perché la squadra ha messo la giusta energia"

14.20 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Como nella trentunesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15:04 - Inizia la conferenza stampa.

Il match:

"Abbiamo preparato la gara pensando allo stile di gioco del Como, che ha molto possesso palla, fa tanti passaggi corti e che può puntare anche su veloci ribaltamenti di fronte. E' sempre buono un piano però per applicarlo bisogna lottare sul campo, non abbiamo lasciato grandi occasioni agli avversari. Sapevamo che il Como è squadra che fa molto posseso, ma sapevamo di dover avere anche un determinato equilibrio cercando di tenere palla tra i piedi, penso sia stato un 50 e 50 il che è raro contro il Como. Abbiamo messo anche qualità, potevamo prendere qualche decisione migliore ma è stata gara intensa, non è una scusa ma chiaramente ci si è dovuti adattare anche al fatto climatico. Abbiamo avuto le nostre occasioni, è un buon punto, per la seconda volta di fila non abbiamo preso gol. Affrontavamo una squadra che ha vinto le ultime cinque, il che la dice lunga sulla loro forza e sulla nostra prestazione".

Il cambio di Kabasele?

"Ha 35 anni, sta facendo una grande stagione e dà il suo contributo in una difesa dove Bertola e Solet hanno avuto degli infortuni, abbiamo venduto dei pezzi in estate. A fine gara ho preso questa decisione, si può essere stanchi negli ultimi minuti. Ha mostrato coraggio ed è stato un leader, ha portato energia in campo, ma alla fine non ne aveva più molte. Abbiamo fatto molto bene contro una squadra che richiede di stare sul pezzo sempre, i ragazzi hanno fatto molto bene oggi".



Atta sta tornando sui suoi standard?

"Ha fornito una bella prestazione oggi, anche grazie al contributo dei compagni. Bisogna però avere pazienza con lui, giudicando un giocatore bisogna pensare sì alle sue qualità ma anche ad altro. E' un ragazzo che ha fatto grandi passi avanti da quando è qui, ci possono essere degli alti e dei bassi, delle fasi in cui il processo di maturazione non procede rapidamente come altre volte, a volte magari è stato messo troppo sotto pressione. Quando si giudica un giocatore bisogna pensare a quanta esperienza ha. Noi rimaniamo lucidi e speriamo che Atta abbia superato lo stallo".

Davis avrebbe fatto comodo in questa gara? A che punto è del suo lavoro?

"Questa è un'ipotesi, non posso rispondere. Abbiamo vinto e perso con e senza Davis, avremmo voluto averlo oggi in campo, se non avrà infortuni ci sarà in questo finale di stagione. Magari questo riposo forzato gli ha fatto anche bene. Bisogna tenere conto di diverse cose, la forma dei giocatori, quelli a disposizione, che carriera hanno avuto. L'obiettivo è portare tutti allo stesso livello".

15:15 - Finisce la conferenza stampa.