Live TMW Udinese, Runjaic: "Sapevamo che il primo gol avrebbe indirizzato la gara, dispiace"

17.15 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Parma nella trentatreesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Inizia la conferenza stampa.

Senza Davis non si segna:

"Siamo in grado di vincere e segnare anche senza Davis, anche senza di lui la squadra è la stessa. Affrontavamo una squadra che si difende bassa, sono disciplinati, ordinati e lo sapevamo. In base a chi sarebbe riuscito a segnare il primo gol la gara si sarebbe indirizzata considerando anche le energie spese per il caldo. Oggi abbiamo preso una decisione sbagliato subendo gol, abbiamo costruito qualche chance e alla fine abbiamo lasciato punti sul campo. La squadra ha provato a dare tutto, mi dispiace per i miei ragazzi, a mio avviso non meritavano di perdere. Ora pensiamo alla Lazio".



Merito del Parma se siete parsi un po' lenti?

"Bisogna in prima istanza fare i complimenti al Parma che è stato ordinato in campo. In qualche occasione avremmo potuto avere più velocità, la temperatura era alta, nella teoria si possono fare tante cose, poi bisogna vedere cosa si fa in campo. Abbiamo scambiato spesso ruoli, senza quell'errore in fase difensiva avremmo magari pareggiato 0-0 o avremmo vinto nel finale, chi può dirlo".

17:19 - Finisce la conferenza.