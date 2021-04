Udinese, Walace: "Voglio fare bene per la squadra. Siamo forti e abbiamo tanta qualità"

vedi letture

Il centrocampista dell'Udinese, Walace, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero. Queste le sue parole in vista della gara contro il Crotone: "Vogliamo reagire dopo la sconfitta contro il Torino. Sarà una partita importante sia per noi che per loro, ci stiamo preparando e vogliamo vincere. È difficile stare una settimana in ritiro ma se serve per fare meglio va bene. Sappiamo che siamo forti ma dobbiamo spingere un po' di più per fare più punti possibile. Sono felice e sono qui per aiutare, lavoro e mi alleno per la squadra. A centrocampo abbiamo una qualità altissima con De Paul, Pereyra e Arslan. Non penso alla Nazionale ma solo all'Udinese, poi vediamo cosa succederà. I tifosi ci mancano, è diverso giocare così. Ci manca la loro forza".