UEFA, domani comitato esecutivo. Ma prima di trattare la Juve attesi esiti della giustizia italiana

Tiene banco il caso Juventus nelle pagine di Tuttosport, che ricorda come domani a Nyon si terrà un comitato esecutivo UEFA in cui la federazione del calcio europeo potrebbe iniziare a trattare l'argomento Vecchia Signora. La sensazione, però, è che l'UEFA deciderà solamente dopo l'ultimo pronunciamento della giustizia sportiva italiana quindi la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, atteso per marzo.