Nel corso del 47° Congresso della UEFA, tenutosi oggi a Lisbona, Aleksander Ceferin è stato rieletto presidente della UEFA. Acclamato da un folto gruppo di collaboratori, presidenti e segretari generali delle Federazioni calcistiche europee, il 55enne avvocato e dirigente sloveno è stato riconfermato fino al 2027 a capo della massima istituzione continentale. Non c'erano altri candidati.

2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ UEFA President Aleksander Čeferin has been re-elected for a further four-year term at #UEFACongress in Lisbon. pic.twitter.com/zliYcPZd2H

— UEFA (@UEFA) April 5, 2023