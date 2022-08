ufficiale Atalanta, colpo in attacco: preso dal Lipsia l'anglo-nigeriano Lookman

vedi letture

Nuovo arrivo in casa Atalanta, che attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato l'approdo in nerazzurro di Ademola Lookman dal Lipsia: "Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Ademola Lookman dal RB Leipzig. Nato a Wandsworth il 20 ottobre 1997, è un esterno d’attacco molto veloce e tecnico, abile nel dribbling e nell’attaccare la profondità, in grado di ricoprire più posizioni sul fronte offensivo".