ufficiale Atalanta, Congerton nuovo Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha reso noto un nuovo ingresso nel proprio organigramma: "Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario del signor Lee Congerton in qualità di Responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport". A seguire, alcune informazioni fornite dal club sul nuovo arrivato: "Originario del Galles, Lee Congerton ha maturato negli anni una significativa esperienza internazionale a livello dirigenziale e di settore giovanile. Dopo i primi passi come allenatore dell’U18 per la Federazione gallese, Direttore dell’Academy del Wrexham e allenatore nelle giovanili del Liverpool, dalla fine del 2004 al 2011 ha lavorato al Chelsea come Head of Youth and Senior Scouting. Dal maggio 2011 al 2014 l’esperienza in Germania come Direttore Tecnico dell’Amburgo. Quindi il ritorno nel Regno Unito, come Direttore Sportivo del Sunderland prima e poi come Head of Senior Recruitment al Celtic e, dal maggio 2019, al Leicester".