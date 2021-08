ufficiale Cagliari, il centrocampista Lella rinnova fino al 2024 e va in prestito all'Olbia

vedi letture

Il Cagliari comunica la cessione all’Olbia di Nunzio Lella in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22. Contestualmente il calciatore ha firmato un rinnovo di contratto che lo legherà ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2024. Ecco il comunicato: "Classe 2000, centrocampista abile sia in fase di interdizione che in quella offensiva, Lella è arrivato dal Bari nell’estate 2018. Dopo un campionato da protagonista nella Primavera del Cagliari, si è trasferito in prestito all’Olbia: in Serie C con i bianchi di Gallura ha sinora totalizzato 61 gare e 3 reti. Buona stagione, Nunzio!".