"La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton Wanderers FC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone". Questo il comunicato con cui il club viola annuncia il ritorno in Premier League dell'attaccante classe '98.

Cutrone lascia Firenze dopo 34 presenze complessive e 5 gol. Arrivato lo scorso gennaio in prestito biennale con obbligo di riscatto (obbligo poi tolto dalla formula del contratto), si conclude dunque in maniera anticipata la seconda esperienza nel campionato italiano. Il giocatore - fuori dai piani della Fiorentina - è stato richiamato alla base dal Wolverhampton, che detiene ancora il suo cartellino, visto anche l'infortunio di Raul Jimenez.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.

Welcome back, Patrick!

🇮🇹👋

— Wolves (@Wolves) January 7, 2021