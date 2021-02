ufficiale David Alaba annuncia: "E' la mia ultima stagione al Bayern Monaco"

David Alaba lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il fortissimo calciatore austriaco ha annunciato quest'oggi in conferenza stampa che quella in corso sarà la sua ultima stagione nel club bavarese. "Ho preso la decisione di provare qualcosa di nuovo a partire dalla prossima stagione. È stata una decisione molto difficile dire addio a questo club dopo 13 anni. Non ho intenzione di dire nulla sulla mia prossima destinazione ancora".

In scadenza di contratto, Alaba a questo punto sarà libero di accasarsi altrove. E in pole per il suo ingaggio c'è il Real Madrid, club che ha già raggiunto un accordo di massima col calciatore classe '92. Tuttavia, tramite il suo padre-agente nelle scorse settimane Alaba ha smentito di aver già firmato con altri club e anche oggi non ha voluto aggiungere nulla in merito.