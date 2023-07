ufficiale Empoli, c'è l'accordo con il Parma. E Grassi torna in azzurro

Con una nota ufficiale, l'Empoli comunica di aver raggiunto l'accordo con il Parma per il ritorno in azzurro di Alberto Grassi. Il classe '95 fa rientro in Toscana a titolo definitivo.

Ecco il comunicato:

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Alberto Grassi.

Alberto Grassi è un centrocampista italiano nato a Lumezzane il 7 marzo 1995. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta fa tutto il percorso nel vivaio dei bergamaschi fino alla Primavera. Con i nerazzurri arriva l’esordio in Serie A il 22 novembre 2014, in casa contro la Roma. Nella successiva stagione con l’Atalanta Grassi gioca 13 gare di campionato. A gennaio 2016 il trasferimento al Napoli mentre nell’agosto dello stesso anno il ritorno all’Atalanta in prestito: nella sfida con il Pescara arriva la sua prima rete in Serie A. Sempre con la formula del prestito Grassi approda alla Spal chiudendo la stagione 2017-18 con un bilancio di 28 partite e 3 gol. Nei seguenti tre campionati il calciatore milita nel Parma dove collezione 46 apparizioni. Nella stagione 2021/22 ha vestito la maglia del Cagliari; la scorsa estate il primo arrivo ad Empoli. Alberto Grassi conta presenze in tutte le nazionali giovanili e la partecipazione con l’Under 21 all’Europeo del 2017".