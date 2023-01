ufficiale Empoli, dal Vicenza arriva il giovane Filippo Alessio

La società LR Vicenza comunica di aver ceduto all’Empoli FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Filippo Alessio.

Alessio, attaccante classe 2004, in questa prima parte di stagione è sceso in campo in 7 occasioni, tra campionato e coppa, siglando una rete e fornendo un assist.