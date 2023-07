ufficiale Roma, arriva Filippo Alessio dal Vicenza. Prestito con diritto di riscatto

vedi letture

C'è un nuovo acquisto in casa Roma, anche se si tratta di un profilo giovanissimo che verosimilmente comincerà il suo percorso in giallorosso con la Primavera. Arriva dal Vicenza l'attaccante classe 2004 Filippo Alessio, ecco il comunicato della società cedente, il Vicenza:

"La società LR Vicenza comunica di aver ceduto all’AS Roma, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club giallorosso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Alessio.

Alessio, attaccante classe 2004, nella prima parte della scorsa stagione con la maglia biancorossa è sceso in campo in 7 occasioni, tra Serie C e Coppa Italia, siglando una rete e fornendo un assist. Nella seconda parte di stagione, invece, ha vestito la maglia dell’Empoli, registrando 15 presenze in Primavera 1, siglando una rete e fornendo tre assist.

In bocca al lupo Filippo per questa nuova esperienza!".