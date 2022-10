ufficiale Empoli, il gioiellino Tommaso Baldanzi rinnova fino al 2027

Rinnovo importante per l'Empoli del presente e del futuro: il gioiellino Tommaso Baldanzi, entrato a pieno titolo nelle rotazioni di Zanetti in questa stagione, ha infatti firmato il prolungamento con il club che l'ha lanciato fino al 2027. "Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Tommaso Baldanzi per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027", si legge nel comunicato del club azzurro.