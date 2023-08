ufficiale Frosinone, arriva l'attaccante venezuelano Cichero per la formazione Primavera

Frosinone scatenato in questi ultimi giorni di mercato per rinforzare la squadra di mister Di Francesco. Ma non solo. Il club del presidente Stirpe è attenta anche al settore giovanile ed ufficializza un'operazione per la formazione Primavera: "Il Frosinone Calcio comunica di aver tesserato il calciatore Alejandro Gabriel Cichero. L’attaccante venezuelano classe 2006 verrà aggregato alla formazione Primavera".