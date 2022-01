ufficiale Genoa, dopo Biraschi un altro addio per il Karagumruk. E' il mediano Touré

Dopo Davide Biraschi, un'altra cessione del Genoa al Fatih Karagumruk in Turchia. Si tratta del centrocampista francese Abdoulaye Touré: per il mediano è prestito fino a fine stagione. Lo ha ufficializzato il club turco. Per Touré maglia numero 94.