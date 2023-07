ufficiale Genoa, il centrocampista Abdoulaye Touré torna in Francia. Firma col Le Havre

vedi letture

Abdoulaye Touré torna in Ligue 1. Il 29enne centrocampista franco-guineano, nato a Nantes e cresciuto nel settore giovanile del club gialloverde, si era trasferito due anni fa in Italia, per vestire la maglia del Genoa. Dopo la retrocessione dei rossoblù in Serie B, è stato ceduto in Turchia, al Fatih Karagümrük, prima di rientrare in Liguria. Una stagione complicata, l'ultima, in cui ha preso parte ad appena tre partite di Serie B. Adesso, per lui, una nuova occasione nel massimo campionato francese.

Biennale il Le Havre

Touré è ufficialmente un nuovo giocatore Le Havre, come annunciato dal club transalpino sui propri canali ufficiali. Una trattativa lampo, con un accordo raggiunto ieri e sancito in tarda serata. Touré ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025; rnertoà quindi in Ligue 1, dove ha già disputato ben 143 incontri.