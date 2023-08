ufficiale Genoa, un giovane colpo dalla SPAL: preso il terzino Tosi

Un giovane colpo per il Genoa, che arriva direttamente dalla Serie C. I rossoblù hanno depositato poco fa in Lega il contratto di Filippo Tosi, giovanissimo terzino sinistro che arriva a titolo temporaneo dalla SPAL. Appena diciassettenne (sarà maggiorenne a novembre), Tosi si aggrega alla squadra di Alberto Giardino, dove verosimilmente farà da spola tra prima squadra e formazione Primavera.