ufficiale Hellas Verona, Andrea Danzi ceduto a titolo definitivo al Cittadella

Andrea Danzi lascia l'Hellas Verona. A comunicarlo lo stesso club scaligero, con una nota apparsa sul sito ufficiale. Ecco il testo integrale.

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad A.S. Cittadella il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Danzi.

Il 22enne centrocampista di San Martino Buon Albergo è arrivato in Prima Squadra dopo aver fatto tutta la trafila (o quasi) nel settore giovanile del Club gialloblù, con primo tesseramento nella stagione 2008/2009 e con primo contratto da professionista nella stagione 2017/2018.

Per quando riguarda lo score personale, vanno segnalate le 8 presenze con l’Under 17, le 68 presenze (con 3 reti e 7 assist-gol) con la formazione Primavera e le 22 presenze in Prima Squadra, di cui 8 in Serie A, 13 in serie B con 1 gol e 1 in Coppa Italia.

Hellas Verona FC ringrazia Andrea Danzi per il contributo fornito nella sua lunga militanza in maglia gialloblù e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.