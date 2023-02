ufficiale Hellas Verona, giovane rinforzo in attacco dalla Svizzera. Ecco il 2004 Patricio

vedi letture

Ufficiale un acquisto effettuato negli ultimi minuti di mercato da parte dell'Hellas Verona che, come anticipato su TMW, aggiunge alla propria rosa un giovane prospetto per l'attacco dalla Svizzera. Depositato in Lega il contratto di Alexandre Dias Patricio, classe 2004 del Servette.