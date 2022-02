ufficiale Hellas Verona, sorpresa Kalinic. Risoluzione contrattuale dopo aver giocato stasera

Fulmine a ciel sereno per l'Hellas Verona, con la risoluzione contrattuale di Nikola Kalinic comunicata dal club dopo la sfida di questa sera contro la Juventus. Ecco il comunicato ufficiale. "Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Kalinić, 34enne attaccante croato che lascia il Club gialloblù, con il quale - in una stagione e mezza - ha disputato complessivamente 33 partite in Serie A, mettendo a segno 6 reti e servendo 2 assist-gol. Hellas Verona FC ringrazia e saluta affettuosamente ‘Kale’, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".