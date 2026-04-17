Ufficiale il rinnovo di Locatelli fino al 2030: "Per me la Juventus non è solo una squadra"

Il capitano dopo il rinnovo: "Verso traguardi più importanti"

(ANSA) - TORINO, 17 APR - "Tutto è iniziato da un sogno che avevo da bambino. Un sogno con questi colori addosso. La Juve per me non è mai stata solo una squadra, è sempre stata la mia maglia del cuore": comincia così il messaggio social di Manuel Locatelli, fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2030. "Oggi poterla continuare a indossare, con la fascia di capitano al braccio, mi riempie di gioia e orgoglio - continua il centrocampista sul proprio profilo Instagram - grazie alla mia famiglia, agli amici, ai miei agenti, ai compagni ,ai tifosi e a tutto il club per esserci sempre stati e per la fiducia che mi dimostrate ogni giorno.

Andiamo avanti insieme, con passione e determinazione, per raggiungere traguardi sempre più importanti. Fino alla fine". (ANSA).