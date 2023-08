ufficiale Juventus, per la difesa arriva il classe 2003 Facundo González

Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha reso noto l'approdo in bianconero di Facundo Gonzalez, centrale difensivo classe 2003 che arriva dal Valencia: "Arriva dalla Spagna, più nello specifico dal Valencia, a titolo definitivo. Stiamo parlando di Facundo González che firma un contratto che lo lega al nostro Club fino al 2026. Nato a Montevideo, il giovane difensore classe 2003 inizia a giocare a calcio da molto piccolo. Dopo aver lasciato l'Uruguay a quattro anni, per trasferirsi in Spagna, si accasa all'Unión Deportiva Vista Alegre di Castelldefels. A nove, poi, passa all'Espanyol ed è lì che, di fatto, si forma calcisticamente. Otto annate dopo - nel luglio del 2019 per la precisione - approda appena sedicenne al Valencia, club con il quale totalizza 37 presenze in Seconda Squadra, di cui 17 soltanto nell'ultima stagione disputata.

Nel complesso quella 2022/2023 è un'annata estremamente positiva per lui, soprattutto se allarghiamo lo sguardo anche alla Nazionale. Con l'Uruguay Under 20, infatti, González prende parte al Mondiale di categoria che si disputa in Argentina - e che tra i vari giocatori convocati nelle rispettive Selezioni vede anche i nostri Matias Soulé Malvano, Riccardo Turicchia, Filippo Fiumanò e Felix Nzouango Bikien - e lo vince da protagonista giocando tutte e sette le partite, sempre al centro della difesa. Mancino, alto più di un metro e novanta, Facundo è un giocatore molto fisico, ma allo stesso tempo anche tecnico e veloce. Un difensore centrale moderno".