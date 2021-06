ufficiale l'Everton non riscatterà Olsen. Il portiere torna alla Roma

Con una nota ufficiale, l'Everton ha reso noto che non riscatterà dalla Roma il portiere svedese Robin Olsen, arrivato in prestito la scorsa estate. Olsen, dunque tornerà in Italia dopo le sette presenze messe insieme con l'ex squadra di Carlo Ancelotti. Il 31enne, che sarà impegnato negli Europei con la sua Svezia, farà ritorno a Roma due anni dopo, con in mezzo anche un'esperienza al Cagliari.