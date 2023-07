ufficiale Lecce, preso Smaijlovic dal Taby FK a titolo definitivo. Contratto di 3 anni + 2

Nella giornata di ieri vi avevamo raccontato dell'obiettivo del Lecce, Zinedin Smajlovic, classe 2003, e poco fa il club salentino ha ufficializzato il suo arrivo dal Taby FK, con il seguente comunicato: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zinedin Smajlovic dal Täby FK. Il difensore svedese classe 2003 ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per i successivi due".

Le caratteristiche.

Il centrale, alto un metro e novantuno, ha giocato in terza divisione svedese e c'è da capire se sarà già pronto per il salto di categoria, ma intanto nel suo Paese è descritto come un difensore con il vizio del gol, visto che nella passata stagione ha segnato ben cinque reti in tredici presenze. Adesso la chance Lecce, per provare a dimostrare di essere già pronto per uno dei campionati più importanti d'Europa.