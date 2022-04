ufficiale Milan, cambio di allenatore in Primavera: via Giunti, squadra affidata a Terni

vedi letture

Cambio allenatore nella Primavera del Milan, con Federico Giunti che è stato esonerato. Il club ha affidato la panchina a Christian Terni. Questo il comunicato ufficiale: "AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica dell'U19 maschile a Christian Terni. Il Club ringrazia Federico Giunti per il lavoro svolto in questi anni e gli augura i migliori successi per il prosieguo del percorso professionale".