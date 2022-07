ufficiale Milan, rinnovo biennale per Paolo Maldini e Frederic Massara. Il comunicato

Dopo l'annuncio arrivato nella tarda serata di ieri per bocca dello stesso Paolo Maldini, adesso arriva anche l'ufficialità dei rinnovi di contratto dello stesso Maldini e di Frederic Massara, che firmano fino al 2024: "AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club".