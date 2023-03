ufficiale Mondiale U20, l'Indonesia non vuole Israele e Infantino le toglie il torneo

vedi letture

Come si temeva, a meno di due mesi dall'inizio del Mondiale Under 20 ci sarà il cambio sede. Non si giocherà pertanto in Indonesia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'esposizione negli scorsi giorni del Governatore di Bali che aveva fatto sapere che la presenza di Israele nel torneo non sarebbe stata gradita. È in verità solo l'ultimo episodio, considerando che il Paese asiatico fu protagonista in negativo lo scorso ottobre di una delle più grandi tragedie calcistiche: 135 persone hanno perso la vita a seguito degli scontri avvenuti nel corso di una partita al Kanjuruhan Stadium di Malang. È arrivato in queste ore il comunicato ufficiale della FIFA che fa sapere che dopo l'incontro tra il presidente Gianni Infantino e l'omologo della Federcalcio indonesiana, Erick Thohir, è stata presa la decisione di far disputare il Mondiale altrove. L'assegnazione arriverà il prima possibile mentre le date della disputa del torneo rimangono inalterate, dal 20 maggio all'11 giugno. Ricordiamo che tra le magnifiche 24 c'è l'Italia allenata da Carmine Nunziata.