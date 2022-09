ufficiale Palumbo lascia l'Udinese: il norvegese torna alla Juventus e giocherà per la Next Gen

Martin Palumbo lascia l'Udinese in queste ultime ore di mercato e torna alla Juventus. Il contratto del centrocampista norvegese è stato depositato in Lega pochi minuti fa: per Palumbo quello alla Juventus è un ritorno, andrà a rinforzare la squadra Next Gen.