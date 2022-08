ufficiale Roma, Calafiori lascia la Capitale per la Svizzera. Ha firmato con il Basilea

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha reso noto l'addio di Riccardo Calafiori in direzione Basilea: "L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo con il Basilea per il trasferimento a titolo definitivo di Riccardo Calafiori. L’esterno sinistro – classe 2002 – è cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. In giallorosso conta 18 presenze e 1 gol segnato (in Europa League allo Young Boys). Il Club augura a Riccardo il meglio per la nuova avventura nella Super League svizzera".