Adesso è ufficiale: Rasmus Kristensen è un giocatore della Roma, in prestito dal Leeds fino al termine della prossima stagione. Di seguito il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Rasmus Kristensen dal Leeds United a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024.

Laterale destro danese, classe 1997, Rasmus ha debuttato tra i professionisti con la maglia del Midtjylland, per poi approdare all'Ajax. Nel 2018 è stato acquistato dal Salisburgo, dove è rimasto tre stagioni, fino al passaggio nel 2022 al Leeds United".

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Rasmus Kristensen 🐺🇩🇰

The club is delighted to confirm the signing of the versatile Danish defender!

Meanwhile, the global search for missing children continues. 🙏 #ASRoma | @ICMEC_official

